26-letnia sportsmenka nagle upadła na podłogę siłowni. Konieczna była reanimacja

Piotrków Trybunalski. Reanimacja 26-letniej zawodniczki na siłowni

Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 marca, krótko przed południem. Na siłowni w piotrkowskiej galerii handlowej nagle wybuchło ogromne zamieszanie. Z pomocą ruszyli dwaj policjanci w czasie wolnym od służby, którzy zauważyli leżącą na ziemi, nieprzytomną kobietę.

- Jak się okazało była to jedna z zawodniczek Piotrkowskiej drużyny Krasoń MKS Piotrcovia - poinformowała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Z relacji służb wynika, że stan 26-latki był krytyczny, ponieważ funkcjonariusze nie wyczuli u niej tętna i musieli od razu rozpocząć masaż serca. Równocześnie wyznaczyli świadka zdarzenia do natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego oraz przekazania dyspozytorowi kluczowych informacji o parametrach życiowych kobiety.

- 26-latka w trakcie podjętych czynności reanimacyjnych odzyskała oddech. Kobieta została przetransportowana do szpitala - przekazała mł. asp. Daroch.

Oświadczenie klubu Krasoń MKS Piotrcovia o stanie zdrowia 26-latki

Przedstawiciele klubu Krasoń MKS Piotrcovia opublikowali w mediach społecznościowych specjalny komunikat odnoszący się do tej dramatycznej sytuacji.

„Klub KRASOŃ MKS PIOTRCOVIA informuje, że nasza zawodniczka przebywa obecnie pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. Jej stan jest stabilny. Cały klub, zawodniczki, sztab szkoleniowy oraz zarząd pozostają w stałym kontakcie z rodziną oraz personelem medycznym. Wszyscy wierzymy, że dzięki profesjonalnej opiece lekarzy i całego personelu medycznego oraz ogromnej sile naszej zawodniczki, jej stan zdrowia będzie ulegać poprawie” - czytamy we wpisie.

Zarząd drużyny wyraził również wdzięczność za wszelkie wyrazy otuchy, które płyną do nich od kibiców i środowiska sportowego z całego kraju. Jak zaznaczono w opublikowanym komunikacie, obecnie absolutnym priorytetem jest powrót 26-latki do zdrowia oraz zapewnienie spokoju jej bliskim. Działacze gorąco zaapelowali do opinii publicznej o uszanowanie prywatności rodziny poszkodowanej sportsmenki w tym wyjątkowo trudnym czasie.