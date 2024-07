Nowy mieszkaniec ogrodu!

Po raz pierwszy w historii łódzkiego zoo! Na świat przyszedł mały hipopotam. Jest słodki [ZDJĘCIA]

Mały hipopotam karłowaty to nowy mieszkaniec Orientarium Zoo Łódź. Zwierzęta to kuzyni znacznie większych i jednocześnie bardziej znanych hipopotamów nilowych, ale ich narodziny to i tak duże wydarzenie, zwłaszcza że ten gatunek rozmnożył się po raz pierwszy w historii łódzkiej placówki. Mały hipcio to samiec, a imię dla niego wybiorą bywalcy ogrodu.