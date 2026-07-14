Pobił przechodnia, bo uznał go za Ukraińca! Policja szuka sprawcy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-07-14 14:24

Dramatyczne sceny rozegrały się w Łodzi, gdzie przypadkowy przechodzień padł ofiarą brutalnego ataku. Według ustaleń śledczych napastnik założył, że poszkodowany jest obywatelem Ukrainy, po czym wymierzył mu ciosy w twarz. Pobity mężczyzna, z poważnymi urazami głowy, trafił pod opiekę lekarzy, a miejscowa policja rozpoczęła poszukiwania agresora.

Zaciśnięta pięść agresywnego mężczyzny na tle muru. O ataku na przechodnia w Łodzi przeczytasz na SE Łódź.
Autor: New Africa/ Shutterstock

Atak w centrum Łodzi na Starym Widzewie

Do brutalnego zdarzenia doszło w sobotę, 11 lipca, na alei Piłsudskiego, w rejonie Starego Widzewa, czyli w bliskim sąsiedztwie samego centrum Łodzi.

Szczegóły incydentu przekazał w rozmowie dla Polskiej Agencji Prasowej podkom. Maksymilian Jasiak, reprezentujący łódzką Komendę Miejską Policji.

- Do ataku na Łodzianina doszło 11 lipca ok. godz. 14 w al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą i al. Śmigłego-Rydza. Nieustalony dotychczas mężczyzna, przechodząc obok rozmawiającego przez telefon łodzianina, uderzył go, a później obrzucił wyzwiskami, sugerując, że jego miejsce nie jest w Polsce - powiedział podkom. Jasiak.

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Agresor wziął Polaka za obywatela Ukrainy

Jak wynika z informacji przekazanych przez funkcjonariusza, zaatakowany mężczyzna jest obywatelem Polski. Agresor miał jednak mylnie uznać, że jego ofiara to Ukrainiec, w efekcie czego uderzył go dwukrotnie w głowę. W wyniku tych ciosów mężczyzna doznał urazów szczęki i nosa, co skończyło się wizytą w szpitalu. Dzień po ataku ofiara zgłosiła zawiadomienie o przestępstwie na Komisariacie Policji Łódź-Widzew.

Łódzka policja szuka sprawcy napaści

Obecnie trwają poszukiwania mężczyzny odpowiedzialnego za ten brutalny akt przemocy, prowadzone przez lokalnych stróżów prawa.

- Dopiero kiedy zostanie zatrzymany i przesłuchany, będziemy mogli ustalić motyw jego działania i na tej podstawie postawić zarzuty - powiedział PAP podkom. Jasiak.

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Funkcjonariusz zaznaczył również, że zabezpieczono już nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu miejsca napaści. Policja apeluje jednak do osób, które mogły widzieć zajście, o kontakt w celu złożenia zeznań.

Wszelkie informacje można przekazywać mundurowym z Komisariatu Policji Łódź-Widzew, mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 45, lub dzwoniąc pod numer telefonu 478411500.

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