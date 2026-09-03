Pogoda w Łodzi: 4-6 września

Mieszkańcy Łodzi w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Aura zmieni się niemal z dnia na dzień, a kluczowe okażą się opady deszczu, które w niedzielę w końcu ustąpią. Prognozy wskazują też na stopniowy spadek temperatury – od ponad 21 stopni w piątek do około 17 stopni w niedzielę.

Piątek z deszczem, ale najwyższą temperaturą

Początek weekendu, 4 września, zapowiada się w Łodzi jako najcieplejszy dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą blisko 22°C. Mimo przyjemnej temperatury, pogoda nie będzie idealna. Przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu. Dodatkowo odczuwalny będzie wiatr, którego prędkość osiągnie około 7 m/s. Noc przyniesie spadek temperatury do około 13 stopni Celsjusza.

Sobota: chłodniej, wietrznie i wciąż z opadami

W sobotę, 5 września, pogoda w Łodzi będzie kontynuacją deszczowej aury. Tego dnia również prognozowane są słabe opady. Temperatura maksymalna będzie już niższa i wyniesie niespełna 19°C. Co istotne, sobota będzie najbardziej wietrznym dniem weekendu – podmuchy mogą osiągać średnio 8 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą na poziomie około 14 stopni.

Niedziela przyniesie zmianę. Koniec deszczu

Ostatni dzień weekendu, 6 września, przyniesie kluczową zmianę w pogodzie dla Łodzi. Przede wszystkim przestanie padać deszcz. Niestety, wraz z zanikiem opadów nadejdzie ochłodzenie. Niedziela będzie najzimniejszym dniem weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 17°C. Niebo pozostanie w większości zakryte chmurami. Słabszy będzie również wiatr, wiejący z prędkością około 6 m/s. W nocy temperatura spadnie do około 13 stopni.

Jaki weekend czeka mieszkańców Łodzi?

Pogoda w Łodzi może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy i wietrzny piątek oraz sobota to nie najlepszy czas na aktywności na świeżym powietrzu. Może to być natomiast dobra okazja, by nadrobić zaległości w domu lub wybrać się do miejsc pod dachem, takich jak kina czy galerie. Niedziela, mimo że będzie chłodniejsza, stworzy znacznie lepsze warunki do spacerów. Brak deszczu z pewnością zachęci do wyjścia z domu, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather