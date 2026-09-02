Tragedia na drodze! 32-letnia matka zginęła na oczach dzieci

Do makabrycznego wypadku doszło w środę, 2 września w miejscowości Uników pod Sieradzem. Ze wstępnych informacji zebranych przez funkcjonariuszy wynika, że 32-latka pokonywała jezdnię wraz ze swoimi dziećmi. Nagle w kobietę uderzył samochód ciężarowy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji.

Tragiczny wypadek pod Sieradzem. Nie żyje 32-latka

Pojazdem ciężarowym kierował 28-letni mężczyzna pochodzący z powiatu bełchatowskiego. Mundurowi potwierdzili, że kierowca ciężarówki był w chwili wypadku całkowicie trzeźwy.

Miejsce zdarzenia zostało dokładnie zbadane przez policjantów, którzy gromadzili materiał dowodowy niezbędny do rekonstrukcji wypadku. Śledczy analizują teraz zebrane informacje, aby zrekonstruować przebieg dramatu.

Kluczowym celem prowadzonego dochodzenia jest zrozumienie przyczyn i mechanizmu potrącenia 32-letniej kobiety. Wszystkie procedury śledcze odbywają się we współpracy i pod ścisłą kontrolą właściwych organów ścigania.