Pogoda w Łodzi: 2-4 października

Weekend w Łodzi upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i całkowitego braku opadów. To idealna okazja, by skorzystać z jesiennej aury. Mimo bardzo stabilnych, słonecznych warunków, termometry będą wskazywać coraz niższe wartości z każdym kolejnym dniem.

Piątek najcieplejszym dniem weekendu

Weekend rozpocznie się w Łodzi bardzo przyjemnie. Piątek, 2 października, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura może sięgnąć nawet 22 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie ochłodzenie do około 9°C. Przez cały dzień na niebie nie zobaczymy chmur, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota i niedziela: słońce i lekki spadek temperatury

W sobotę, 3 października, pogoda w Łodzi wciąż będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Słońca nie zabraknie, a prognozy nie przewidują żadnych opadów. Będzie jednak nieco chłodniej niż w piątek – termometry wskażą maksymalnie około 20 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s. Nocą temperatura ponownie spadnie w okolice 9°C.

Zakończenie weekendu, czyli niedziela 4 października, przyniesie kontynuację słonecznej aury. Niebo nad Łodzią pozostanie bezchmurne. Trend spadkowy temperatury utrzyma się – w ciągu dnia zobaczymy na termometrach maksymalnie 19 stopni. Wiatr będzie już niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie około 1 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Łodzi?

Takie warunki pogodowe to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Słoneczna i bezdeszczowa aura zachęca do długich spacerów po parkach czy miejskich skwerach. To także świetny moment na wycieczkę rowerową lub spotkanie ze znajomymi w ogródkach gastronomicznych, by cieszyć się ostatnimi tak ciepłymi dniami jesieni. Stopniowo słabnący wiatr sprawi, że odczucie temperatury będzie bardzo komfortowe.

Dane pogodowe: OpenWeather