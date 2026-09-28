Rusza III edycja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Rejs ku Europie”!

Morze nagród
Pula nagród w tej edycji prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie, a docenieni zostaną nie tylko uczniowie, ale również ich szkoły:
- I MIEJSCE: zwycięska klasa wyruszy w 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
- II i III MIEJSCE: klasy, które zajmą kolejne miejsca na podium, wezmą udział w jednodniowych wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych po najciekawszych miejscach województwa łódzkiego.
- NAGRODY DLA SZKÓŁ: do placówek, z których pochodzą laureaci, trafią nagrody rzeczowe.
Kto może wziąć udział i jak dołączyć?
Konkurs dedykowany jest młodzieży II i III klas szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa łódzkiego. Zgłoszenia klasy dokonuje nauczyciel, rejestracja dostępna jest do 2 października.
To doskonały moment, aby podjąć wyzwanie, sprawdzić wiedzę o Unii Europejskiej i powalczyć o rejs po Morzu Śródziemnym lub wycieczki po regionie! Zachęcamy nauczycieli i uczniów do wspólnego podjęcia wyzwania i zgłaszania klas do konkursu. Więcej informacji na stronie: funduszeUE.lodzkie.pl.
Materiał Sponsorowany