Rusza III edycja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Rejs ku Europie”!

2026-09-28 11:35

Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie klas II i III szkół ponadpodstawowych z całego województwa łódzkiego. Udział w konkursie to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy o Europie, zdobycia wyjątkowych nagród i przeżycia niezapomnianej przygody na pokładzie wycieczkowca.

Plakat konkursu Rejs ku Europie z wycieczkowcem i zabytkami. O szczegółach akcji przeczytasz na SE Łódź.
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Morze nagród

Pula nagród w tej edycji prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie, a docenieni zostaną nie tylko uczniowie, ale również ich szkoły:

  • I MIEJSCE: zwycięska klasa wyruszy w 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
  • II i III MIEJSCE: klasy, które zajmą kolejne miejsca na podium, wezmą udział w jednodniowych wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych po najciekawszych miejscach województwa łódzkiego.
  • NAGRODY DLA SZKÓŁ: do placówek, z których pochodzą laureaci, trafią nagrody rzeczowe.

Kto może wziąć udział i jak dołączyć?

Konkurs dedykowany jest młodzieży II i III klas szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa łódzkiego. Zgłoszenia klasy dokonuje nauczyciel, rejestracja dostępna jest do 2 października.

To doskonały moment, aby podjąć wyzwanie, sprawdzić wiedzę o Unii Europejskiej i powalczyć o rejs po Morzu Śródziemnym lub wycieczki po regionie! Zachęcamy nauczycieli i uczniów do wspólnego podjęcia wyzwania i zgłaszania klas do konkursu. Więcej informacji na stronie: funduszeUE.lodzkie.pl.

Rusza III edycja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Rejs ku Europie”!
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe https://funduszeUE.lodzkie.pl

Materiał Sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FUNDUSZE EUROPEJSKIE