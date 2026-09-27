Do koszmarnego zdarzenia doszło w miejscowości Kopydłów położonej w powiecie wieluńskim. Na przejeździe kolejowym bez zapór samochód osobowy marki BMW znalazł się bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem.

Pojazdem podróżowały dwie młode osoby - mieszkańcy regionu wieluńskiego. Za kierownicą siedział 21-letni mężczyzna, który w wyniku poniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu, aspirant sztabowy Katarzyna Grela, w wypowiedzi dla redakcji "Super Expressu" przekazała szczegóły dotyczące poszkodowanych.

- W miejscowości Kopydłów doszło do tragicznego w skutkach wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W wyniku zderzenia samochodu osobowego marki bmw z pociągiem śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Mężczyzna kierował pojazdem. Podróżowała z nim 16-letnia pasażerka, mieszkanka powiatu wieluńskiego. Nastolatka śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowana została do szpitala

- poinformowała aspirant sztabowy Katarzyna Grela.

Pasażerowie pociągu bez obrażeń. Trwa wyjaśnianie przyczyn

W zderzeniu uczestniczył pociąg pasażerski kursujący na trasie łączącej Kraków z Poznaniem. W momencie zdarzenia na jego pokładzie przebywało około 230 podróżnych. Żadna z osób znajdujących się w pociągu nie ucierpiała. Przebadano również maszynistkę kierującą składem - badanie wykazało, że była w pełni trzeźwa.

Przedstawicielka wieluńskiej policji, asp. szt. Katarzyna Grela, odniosła się również do sytuacji pasażerów oraz dalszych działań służb na miejscu zdarzenia, cytowana przez "Super Express".

- W związku ze zdarzeniem organizowana jest komunikacja zastępcza dla pasażerów

- przekazała.

Z powodu zablokowania torowiska przewoźnik musiał uruchomić autobusową komunikację zastępczą dla osób podróżujących feralnym pociągiem.

Służby pracują pod nadzorem prokuratora

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci oraz śledczy.

- Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci, którzy wykonują czynności procesowe i zabezpieczają ślady. Funkcjonariusze będą ustalać dokładny przebieg oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia

- przekazała policjantka.

Śledztwo ma wyjaśnić, z jakich przyczyn kierowca wjechał na torowisko bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg.