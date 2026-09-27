Szarpał konia za ogon, wszystko się nagrało. Mateusz M. stanie przed sądem

Horror na Międzynarodowych Targach Końskich w Pajęcznie

Wracamy do sprawy, która w maju wstrząsnęła społecznością. Media obiegło nagranie, na którym widać mężczyznę podchodzącego do koni i ciągnącego je za ogony. Jedno ze zwierząt w końcu kopnęło mężczyznę, który upadł na ziemię.

Jak podawało wówczas Radio Łódź, mężczyzna miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie.

Mateusz M. odpowie za znęcanie się nad końmi

Sprawą zajęła się policja oraz prokuratura, która otrzymała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.

W piątek, 25 września, Prokuratura Okręgowa w Sieradzu poinformowała, o postawieniu zarzutów Mateuszowi M.

- W toku prowadzonego postępowania materiał dowodowy, w tym nagranie, na którym widoczne jest zachowanie Mateusza M. dało podstawy do ogłoszenia podejrzanemu zarzutów o to, że podczas Międzynarodowych Targów Końskich znęcał się nad koniem maści gniadej w ten sposób, że szarpał go za ogon, wchodził pod jego ogon, uderzał zwierzę w zad dłonią z dużą siłą oraz krzykiem i agresywnymi ruchami straszył i drażnił zwierzę, a także koniem maści karej w ten sposób, że szarpał go za ogon ze znaczną siłą, kopal i agresywnymi ruchami straszył i drażnił zwierzę czym powodował u koni ból i niepokój - przekazała prok. Jolanta Szkilnik.

Jak dodała, mężczyzna podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o końcowe zaznajomienie się z aktami sprawy.

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Wieluniu ma skierować do sądu do końca września 2026 roku.

Za znęcanie nad końmi Mateuszowi M. grozi do 3 lat więzienia.