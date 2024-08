Pogrzeb dyrektora podstawówki nr 206 z Łodzi

Na piątek, 30 sierpnia, czyli ledwie trzy dni przed inauguracją roku szkolnego, zaplanowano pogrzeb dyrektora Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi im. Łódzkich Włókniarek. 47-letni Witold Młynarczyk zmarł nagle w środę, 21 sierpnia, ale przyczyny zgonu mężczyzny pozostają nieznane. To, co wiadomo na jego temat, to fakt, że w zbiorowej opinii ludzi, którzy go znali, został zapamiętany jako człowiek wyjątkowo zaangażowany w działanie szkolnej społeczności.

Witold Młynarczyk wyróżniał się pod tym względem, zarówno stojąc na czele podstawówki, jak i wcześniej, gdy był jeszcze dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 16 w Łodzi.

- Pamiętam, jak walczył o halę sportową, jak był dumny, gdy ją otwierał. Przed oczami mam uroczystość nadania szkole patrona „Łódzkich Włókniarek” i energię, uśmiech i pasję, którą zarażał innych. Jako nauczyciel patrzyłem na Niego z podziwem - napisał o zmarłym dyrektorze Marcin Gołaszewski, radny miejski z Łodzi.

Mężczyznę wspominał też łódzki poseł Marcin Józefaciuk, nazywając go "Nauczycielem z powołania" i Człowiekiem z serca". W samych superlatywach wypowiadało się o nim również liczne grono internautów. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogrzeb Franciszka Smudy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kreatywny Dyrektor, wspaniały, wrażliwy Człowiek. Łączę się w bólu z Rodziną i Społecznością SP 206

- napisał jeden z użytkowników.

Pogrzeb Witolda Młynarczyka rozpocznie się o godz. 13 na cmentarzu komunalnym "Doły" w Łodzi. Szkoła podstawowa nr 206, informując o piątkowych uroczystościach, przypomniała ponadto słowa księdza Jana Twardowskiego: "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...".