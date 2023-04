Przejechała 50 km rowerem do domu kochanki narzeczonego. Pobiła obydwoje

Jak informuje Expressilustrowany.pl, dantejskie sceny rozegrały się w jednej z miejscowości w województwie łódzkim, gdzie doszło do konfrontacji mężczyzny i jego dwóch narzeczonych. Jedna z kobiet dowiedziała się o drugiej za pośrednictwem portalu randkowego, więc wzięła rower i przejechała aż 50 km, by dotrzeć do jej domu, gdzie spodziewała się zastać obydwoje. Gdy przyłapała ich na gorącym uczynku, postanowiła sama wymierzyć im sprawiedliwość, w związku z czym doszło do bójki. Na miejsce wezwano więc nie tylko karetkę pogotowia, ale również policję. Gdy do domu weszli ratownicy medyczni, zdesperowała kobieta siedziała na mężczyźnie, okładając go pięściami, w czasie gdy poszkodowana siedziała w pokoju obok i płakała. Okazuje się, że nie był to jedyny nietypowa interwencja pogotowia tej wiosny w województwie łódzkim. Ratownicy medyczny zostali wezwani do udzielenia pomocy znanemu przedsiębiorcy, który w czasie uprawiania seksu ze swoją sekretarką zażywał lek na potencję, co w jego przypadku skończyło się zatrzymaniem krążenia.

- (...) ponieważ choroby krążenia dotyczą coraz młodszych pacjentów, to i zatrzymanie krążenia po nadmiernym spożyciu leków na potencję typu viagra zdarza się panom w wieku mniej dojrzałym niż kiedyś. Tego typu leki obniżają ciśnienie. Jeśli ktoś ma chorobę niedokrwienną serca, to lepiej przed ich zażyciem konsultować się z lekarzem. Także sięgając po te sprzedawane bez recepty - mówi Adam Stępka, ratownik medyczny łódzkiego pogotowia, którego cytuje Expressilustrowany.pl.

Sonda Czy zdrada małżeńska zawsze zasługuje na potępienie? Tak Nie