Ceny w Orientarium Zoo Łódź za wysokie? Turystka z rodziną wydała kilkaset zł

320 zł zapłaciła za bilety do Orientarium Zoo Łódź turystka z rodziną. Jak informuje Edziecko.pl, kobieta twierdzi, że to drogo, uzupełniając, że musiała uiścić 70 zł (to cena biletu normalnego - przyp.red.) i 250 zł, które wysupłała za bilet rodzinny (2+3). - To był strzał w dziesiątkę, bo dzieci były bardzo podekscytowane i widać było, że spotkanie ze zwierzętami wywarło na nich duże wrażenie. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie kwota, którą trzeba było pokryć na poczet biletów. Nie wiem, kiedy ostatni raz byłam w ZOO, ale nie myślałam, że jest tam tak drogo. Jak to możliwe? - pyta w rozmowie z Edziecko.pl zwiedzająca.

Atrakcje w Orientarium Zoo Łódź warte ceny?

Portal wylicza, że za ww. kwotę można zrobić "porządne zakupy czy zatankować samochód do pełna", ale należy dodać, że samo Orientarium, czyli kompleks prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej, to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Jego budowa trwała prawie 4 lata i kosztowała, bagatela, 262 mln zł. Orientarium Zoo Łódź może się teraz pochwalić m.in. największym wybiegiem dla słoni w Europie i podwodnym tunelem, z perspektywy którego można podziwiać różne morskie gatunki zwierząt, w tym rekiny. Od momentu otwarcia placówki Łódź jest również domem najdłuższego krokodyla w Europie - mierzącego 5 m i 15 cm Krakena. Orientarium Zoo Łódź jest ponadto pierwszym w Polsce ogrodem zoologicznym, który udostępnił zwiedzającym sprzęt do technologii VR, umożliwiający oglądanie zwierząt w środowisku naturalnym w wirtualnej rzeczywistości.

