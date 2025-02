Metallica w Polsce. 38. rocznica kultowego zdjęcia

Metallica to jeden z najpopularniejszych zespołów zagranicznych w Polce, ale okazuje się, że rodzimi słuchacze darzyli już grupę estymą w czasie ich pierwszej wizyty w naszym kraju. W 1987 r. James Hetfield i spółka przylecieli do Warszawy, ale z myślą udania się do Katowic, gdzie czekały na nich dwa koncerty w tamtejszym Spodku (10-11 lutego) W drodze na Śląsk zatrzymali się na chwilę na drodze krajowej nr 1, gdzie cały zespół w składzie: Hetfield, Kirk Hamett, Jason Newsted i Lars Ulrich za namową duńskiego perkusisty zrobił sobie fotkę.

- Mroźne śniegi w połowie drogi z Warszawy do Katowic (polskiego Birmingham). To oczywiście był pomysł Larsa, żeby się zatrzymać. Spójrzcie na entuzjazm na twarzy Jamesa! Jak na ironię, to kolejna rzecz, której już nie zrobią, ponieważ rzadko podróżują teraz drogami - taki podpis widnieje pod zdjęciem w książce Rossa Halfina "The Ultimate Metallica", który jest tak na marginesie autorem fotografii.

Fani do dziś wspominają koncerty Metalliki w Spodku

Całe zdarzenie obrosło w Polsce nie mniejszą legendą niż same koncerty, które do dziś wspominają fani. Jako że Metallica nie była jeszcze superznanym zespołem, bo przecież przyjazd do naszego kraju miał miejsce jeszcze przed wydaniem kultowego "czarnego albumu", muzycy chętnie fraternizowali się z melomanami, również po koncercie. Hetfield wziął nawet udział w imprezie z nimi w hotelu.

- Gdy go zobaczyłem, myślałem, że to halucynacje, skutki uboczne tej ziołowej gorzałki. A on tylko rzucił coś w stylu: "Here I am, friends" i wszedł, uśmiechnięty od ucha do ucha – wspominał w rozmowie z portalem "Ślązag" jeden z fanów Metalliki.

