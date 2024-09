Spis treści

Pomysłodawca "skoku stulecia" skazany. Grzegorz Ł. usłyszał wyrok

8 lat więzienia i konieczność zwrotu 2,8 mln zł bankowi PKO BP - to ostateczny wyrok dla Grzegorza Ł., pomysłodawcy słynnego "skoku stulecia". Jak informuje dzienniklodzki.pl, Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną na orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi z 2021 r. w tej sprawie, w związku z czym były policjant trafi do zamknięcia. Choć mężczyzna nie brał bezpośredniego udział w przestępstwie, to zdaniem sądu dowody wskazywały na jego współsprawstwo.

- Pomysł tej kradzieży zrodził się w 2014 roku podczas rozmowy Grzegorza Ł. z Adamem K. Na przełomie 2014 i 2015 znaleziono człowieka, który podjąłby się takiej kradzieży. Na podstawie spreparowanych dokumentów został zatrudniony jako konwojent. Po kradzieży Ł. i Adam K. podzielili się częścią pieniędzy, po 250 tysięcy, reszta została zakopana. Do dziś ich nie odnaleziono - mówi sędzia Jarosław Leszczyński. Dalsza część tekstu poniżej.

Jak wyglądał "skok stulecia"?

Do "skoku stulecia" doszło w lipcu 2015 r. w Swarzędzu, gdy współpracownik mężczyzn Krzysztof W., działający pod fałszywym nazwiskiem i ucharakteryzowany, konwojował pieniądze rozwożone do bankomatów. Gdy dwaj inni konwojenci poszli do banku, mężczyzna odjechał samochodem z pieniędzmi w ilości 8 mln zł i udał się w stronę pobliskiego lasu.

Tam czekali już na niego Adam K., Marek K. i Dariusz D., przy pomocy których przestępca przeładował gotówkę do innych pojazdów, po czym wszyscy ruszyli do województwa łódzkiego. Łupem podzielili się na posesji Adama K. - podobnie jak Ł., byłego policjanta - a część pieniędzy zakopali w pobliżu jego działki. Do tej pory udało się odzyskać tylko ok. 400 tys. zł z całej zrabowanej kwoty.

Wyroki dla uczestników "skoku stulecia"

W 2019 r. wszyscy uczestnicy kradzieży usłyszeli następujące wyroki:

Krzysztof W. został skazany na 8 lat i dwa miesiące więzienia i 200 tys. zł grzywny;

Adam K. - 6 lat i dwa miesiące i 150 tys. zł grzywny;

Marek K. - na 7 lat;

Dariusz D. - na 6 lat.

Zanim rozpoczął się proces Grzegorza Ł., mężczyzna ukrywał się na Ukrainie, a po zatrzymaniu został przekazany stronie polskiej w 2020 r.