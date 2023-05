Ponad 300 osób ewakuowanych z pociągu Intercity. Młody mężczyzna nie żyje

Śmiertelny wypadek na torach pod Zgierzem. Młody mężczyzna potrącony przez pociąg Intercity

Pociąg Intercity relacji Poznań-Kraków potrącił śmiertelnie młodego mężczyznę na torach pod Zgierzem. Do wypadku doszło w niedzielę, 21 maja, przed godz. 20, na trasie Jedlicze-Grotniki. Nie wiadomo na razie, jak denat - w wieku ok. 20-30 lat - znalazł się na torach, ale w odpowiedzi na to pytania ma pomóc analiza monitoringu z kamery zainstalowanej w kabinie maszynisty. Ofiara zdarzenia zginęła na miejscu, natomiast 320 pasażerów pociągu trzeba było ewakuować do innego składu, który został podstawiony na miejsce. Wbrew pozorom nie było to łatwe, bo z uwagi na wysoki nasyp interweniujący na miejscu wypadku strażacy musieli użyć podestu ratowniczego. Policja w Zgierzu wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

