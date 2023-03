Wypadek na S8 pod Zduńską Wolą. Porsche uderzyło w tył tira

Kierowca porsche cayenne wjechał w tył tira na trasie S8 pod Zduńską Wolą. Wypadek miał miejsce w niedzielę, 5 marca, ok. godz. 8.20. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, jadący w kierunku Łodzi obywatel Gruzji nie zachował należytej ostrożności na drodze i na 185. kilometrze trasy S8, na wysokości MOP Paprotnia, uderzył w tył samochodu ciężarowego marki Renault Magnum z naczepą. Porsche 37-latka dosłownie wjechało pod ciężarówkę, w wyniku czego przód auta został całkowicie ziszczony. Mężczyzna trafił z obrażeniami ciała do szpitala w Sieradzu, gdzie pobrano od niego krew do badań, natomiast mieszkaniec powiatu płockiego kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy - 44-latek nie został ranny. - Na miejscu trwały czynności z udziałem technika kryminalistyki. Postępowanie pod kątem wypadku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli. Obaj kierowcy podróżowali sami, bez pasażerów - informuje sierżant sztabowa Katarzyna Biniaszczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

