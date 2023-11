Makabra na drodze

Potworne zderzenie osobówek! Kierowca białego BMW nie żyje, dwie osoby w szpitalu [ZDJĘCIA]

Kierowca BMW zginął, a dwie inne osoby zostały ranne - to bilans wypadku, do którego doszło pod Poddębicami w środę, 29 listopada, na drodze krajowej nr 72. Jak wynika ze wstępnych informacji policji, w miejscowości Złotniki zderzyły się BMW i hyundai. Prowadzący pierwszy pojazd zginął, natomiast towarzysząca mu kobieta i kierowca hyundaia trafili do szpitala.