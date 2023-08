Śmiertelny wypadek na A1. 43-latek nie żyje po zderzeniu busa z tirem

W śmiertelnym wypadku na A1 pod Radomskiem zginął 43-letni pasażer busa. Wszystko działo się w miejscowości Huta Porajska w niedziele, 6 sierpnia, ok. godz. 21.45. Według wstępnych informacji policji prowadzący busa marki Renault 46-latek, który jechał prawym pasem trasy w kierunku Katowic, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go samochodu ciężarowego matki Mercedes. W wyniku tego pierwszy z pojazdów uderzył w tył drugiego, po czym oba uderzyły ponadto w bariery energochłonne. 43-latek, mieszkaniec województwa małopolskiego, zginął na miejscu, natomiast obrażenia ciała odniosły cztery inne osoby: 48-kierowca tira, mieszkaniec województwa łódzkiego, 46-letni prowadzący busa oraz jego dwoje pasażerów: 42-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. Nie wiadomo, w jakim są stanie, natomiast wszyscy trafili do szpitali w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim. Policja nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, co robi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Radomsku.

