Poważnie chora Julia zaginęła tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Mama nastolatki błaga o pomoc

Łódź. Zaginęła 16-letnia Julia

Mijają kolejne godziny poszukiwań 16-letniej Julii Zielińskiej. Nastolatka zaginęła we wtorek, 1 września. Ostatni raz była widziana przy ulicy Stefana Żeromskiego w Łodzi. Po rozpoczęciu roku szkolnego w placówce oświatowej nie wróciła do domu i do tej chwili nie skontaktowała się z bliskimi. Ślad po niej zaginął. Mama dziewczyny w mediach społecznościowych opublikowała dramatyczny apel o pomoc w poszukiwaniach córki. Jak zaznaczyła Julia choruje na cukrzycę typu 1.

Rysopis zaginionej Julii

Według informacji przekazanych przez mamę dziewczyny, Julia ma 16 lat, ale może wyglądać na 18 lat.

wzrost: 167

167 budowa ciała: szczupła

szczupła oczy: piwne

piwne włosy: ciemne

„Była ubrana w czarne spodnie, białą bluzkę i czarną marynarkę, miała biało-niebiesko-czarne buty Puma i brązową torbę” - przekazała mama zaginionej dziewczyny.

Autor: KMP w Łodzi/ Materiały prasowe

Wiesz, gdzie jest Julia? Powiadom policję!

- Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub mają informacje o losie dziewczyny, proszone są o kontakt z VI Komisariatem Policji w Łodzi przy ulicy Wysokiej 45, całodobowo pod numerem telefonu 47 841 13 00 lub numer alarmowy 112 – apeluje Komenda Miejska Policji w Łodzi.

Każda informacja o możliwym miejscu pobytu nastolatki jest niezwykle ważna i może być pomocna w jej odnalezieniu.

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