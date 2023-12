Powiew wiosny w grudniu?! W weekend uderzy niespotykane ciepło

Jej syn czekał na diagnozę 13 lat! "Odsyłano nas z jednej placówki do drugiej"

Nie jest za późno, by pomóc Oskarowi

Fala ciepła w weekend, 16-17 grudnia

Wyjątkowo zmienna stała się pogoda w ostatnich dniach, bo po krótkotrwałym powrocie mrozów weekend, 16-17 grudnia, przyniesie dla odmiany dużo ciepła. Jak informuje IMGW, początek takiej aury będzie już w sobotę, choć na południowym wschodzie i w Karpatach może jeszcze padać deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju termometry pokażą 3 stopnie, ale w centrum będzie już 5-6 kresek, nie mówiąc o północno-zachodnich krańcach kraju i wybrzeżu, gdzie może być ich nawet 8. Uczucie ciepła zakłóci trochę porywisty wiatr, które może osiągnąć prędkość 60 km/h.

Gdzie będzie 10 stopni?

W niedzielę, 17 grudnia, temperatury w całym kraju będą prawdziwie wiosenne, choć przez cały weekend będzie dominować zachmurzenie.

- Na północy i północnym wschodzie może spadać słaby deszcz oraz mżawka, na pozostałym obszarze bez opadów. W nocy temperatura minimalna od 1°C na wschodzie do 6°C na zachodzie i nad morzem, tylko na Podhalu mróz do około -6°C. W dzień najcieplej na południowym zachodzie i zachodzie, od 8°C do 10°C, w centrum około 7°C, na wschodzie 5°C, tylko na Podhalu około 1°C - informuje IMGW.

W niedzielę nadal będzie mocno wiało, a porywy nad morzem mogą osiągnąć prędkość 85 km/h.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej