Pożar domu w Pabianicach. Zdecydowana reakcja policjantów. Jest nagranie

We wtorek (18.02) rano doszło do pożaru domu przy ul. Pomorskiej w Pabianicach. Zgłoszenie wpłynęło do służb przed godziną 8. Na miejsce natychmiast udali się policjanci oraz strażacy. - Mundurowi dojeżdżając pod wskazany adres, zauważyli dwóch mężczyzn stojących w oknach na poddaszu. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Policjanci bez chwili zawahania ruszyli na ratunek. Wspięli się po radiowozie na wysokie ogrodzenie, a następnie na dach budynku. Z jego wnętrza wydobyli dwóch mężczyzn - relacjonuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z zespołu prasowego łódzkiej policji. Sierżant Dawid Kwieciński wyciągnął z palącego się domu 38-latka, z kolei młodszy aspirant Agnieszka Chodzicka pomogła wyjść na zewnątrz 86-latkowi. Z mieszkań ewakuowano również zwierzęta. Policjanci po strażackiej drabinie wynieśli z dachu budynku psa. Całą sytuację widać na udostępnionym przez policję nagraniu.

W chwili pożaru w budynku przebywało 7 osób w wieku od 14 do 86 lat. Na szczęście nikt nie ucierpiał. - Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa, który wypowie się co było bezpośrednią przyczyną zaistniałego pożaru - kontynuuje podkomisarz Agnieszka Jachimek. Co ciekawe, policjant Dawid Kwieciński to także strażak jednostki OSP Pabianice. - Nie jest to pierwsza akcja, gdzie Dawid pomógł osobie wydostać się z jęzorów ognia podczas wczorajszego pożaru na ul. Pomorskiej w Pabianicach. Zaznaczyć należy, że nieco ponad rok temu 8 stycznia 2024 r., Dawid był również pierwszy jako patrol OPI Policji podczas pożaru mieszkania w bloku mieszkalnym na ul. Wyszyńskiego w Pabianicach - czytamy na stronie OSP Pabianice.