Sieradz. Nietrzeźwa 32-latka prowadziła auto, siedząc na mężczyźnie

Zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i mimo cofniętych uprawnień usłyszała 32-latka z Sieradza zatrzymana na ul. Krętej. Policjanci poinformowali o wszystkim w niedzielę, 20 lipca, choć do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej. O wszystkim powiadomił mundurowych świadek zdarzenia, który zobaczył na ulicy czerwoną dacię poruszającą się od jednej krawędzi jezdni do drugiej.

Gdy podjechał bliżej, zobaczył, że na kolanach leżącego na fotelu kierowcy mężczyzny siedzi kobieta, która prowadzi auto. Kilkanaście metrów dalej zatrzymała pojazd i wyszła, ale w tym czasie na miejsce przyjechał już patrol.

- Funkcjonariusze ustalili dane wskazanych przez świadków osób. Była to 32-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna, mieszkańcy Sieradza. Badanie alkomatem wskazało u kobiety 3,3 promila alkoholu w organizmie. Nie posiadała ona uprawnień do kierowania. Natomiast 35-latek uzyskał wynik prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że posiadał on cztery aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyzna, który był właścicielem pojazdu, oświadczył, że wcześniej wspólnie ze swoją znajomą spożywali alkohol. Twierdził, że nie pamięta w jakich okolicznościach znalazł się w samochodzie - poinformowała asp.szt. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Sieradzu.

Co ciekawe, mimo dowodów w postaci zeznań świadków i nagrania z monitoringu kobieta zaprzeczała, że prowadziła samochód. Z ww. przestępstwa grozi jej:

kara do 3 lat pozbawienia wolności;

zakaz prowadzenia pojazdów;

i wysoka grzywna.

Wideo z zdarzenia można zobaczyć TUTAJ.