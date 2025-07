Łódź. Potrącenie na przejściu. Kierujący volvo uciekł

Kierujący volvo, który uciekł z miejsca wypadku na przejściu dla pieszych w Łodzi, został zatrzymany przez policję. Mimo że może być domniemanym sprawcą zdarzenia, nie bez uwagi pozostało też zachowanie kobiety, która została potrącona na pasach. O wszystkim poinformował w poście, do którego dołączono nagranie z monitoringu, Straż Miejska w Łodzi.

- Na nagraniu widać, jak kobieta wchodzi na przejście, patrząc w telefon. 🚗 Kierowca nadjeżdża z daleka – ma czas, żeby zareagować, ale nie zwalnia. 🚶‍♀️ Gdy kobieta jest już na środku pasów....😱 Cudem zdążyła przyspieszyć – uderzenie trafiło „tylko” w nogę. Tylko... bo mogło skończyć się tragedią.🏃‍♂️ Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Dzięki Monitoringowi Miejskiemu został zatrzymany przez policję. 👮‍♂️🚨. To on ponosi winę. To on złamał prawo, zignorował obecność pieszego i uciekł z miejsca wypadku.🤝 Ale my wszyscy – piesi – też możemy dbać o siebie. 📵 Telefon może poczekać. Spojrzenie w bok może uratować życie. ❤️ Pamiętaj – mimo że masz pierwszeństwo – życie masz tylko jedno! 🚶‍♂️💙 - czytamy na profilu facebookowym municypalnych.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.