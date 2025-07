Łódź. Śmiertelne potrącenie 27-latki. Jest nagranie z monitoringu

"Drastyczne i przerażające" - tak opisuje nagranie ze śmiertelnego wypadku na ul. Zgierskiej w Łodzi profil facebookowy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 lipca, ok. godz. 12.30, gdy 27-letnia kobieta schodziła już z przejścia dla pieszych. W tym czasie skrajnym, lewym pasem jezdni jechał 85-latek siedzący za kierownicą volkswagena passata. Mężczyzna uderzył w pieszą lewą częścią pojazdu, wskutek czego wyleciała ona w powietrze i wylądowała na torach tramwajowych, ginąc na miejscu.

- (...) w momencie wypadku na ulicy nie było żadnego innego samochodu. Żaden pas ruchu nie był zajęty. Była tylko piesza, która niemal zakończyła przechodzenie przez jezdnię, i kierowca, który w nią uderzył. Jedyny "błąd", jaki można by przypisać pieszej, to ewentualne niezauważenie nadjeżdżającego pojazdu, jednak w obliczu okoliczności nie może to stanowić usprawiedliwienia dla sprawcy - czytamy w poście LDZ Zmotoryzowanych Łodzian.

Kierowca nie usłyszał jeszcze zarzutów. Internauci komentują

Jak czytamy dalej, "pojazd zatrzymał się znacznie dalej od miejsca zderzenia", co może świadczyć o tym, że poruszał się z dużą prędkością. Jak przypominają osoby prowadzące profil, nagranie jest dowodem w sprawie, bo dysponuje nim także policja, i nie wolno go publikować ani udostępniać w internecie.

"Super Express" pisał już wcześniej, że 85-latek został zatrzymany, ale z uwagi na jego wiek i stan roztrzęsienia, nie przebadano go alkomatem. Mężczyzna trafił najpierw do szpitala, gdzie pobrano od niego krew. Na ten moment brakuje informacji, jakoby seniorowi postawiono jakiekolwiek zarzuty. Śledztwo w tej sprawie, które nadzoruje prokuratura, trwa, ale znaczna część osób komentujących zdarzenie wydała już wyrok na kierowcy volkswagena. Są tacy, którzy uważają, że problem jest szerszy.

- Jestem zdania, że osoby w takim wieku nie powinny poruszać się już samochodem na własną rękę. Motoryka sprawność i reakcja jest już o wiele słabsza. Oczywiście z całym szacunkiem do osób starszych ponieważ też muszą dostać się do lekarza sklepu czy gdziekolwiek lecz jest komunikacja miejska lub rodzina która może pomóc w takiej sprawie. Na co dzień jestem kierowcą i jak widzę co wyprawiają starsi ludzie to aż starach patrzeć - pisze jeden z użytkowników.