Zapolice. Pożar domu. Matka z synami zamieszkała w namiocie

50 tys. zł potrzeba, by 4-osobowa rodzina z gminy Zapolice pod Zduńską Wolą, mogła wrócić do normalnego życia. 11 lipca br. w domu samotnej matki i jej trzech synów w wieku 14-21 lat wybuchł pożar. Jak informuje zdunskawola.naszemiasto.pl, ogień pojawił się w kotłowni budynku, doprowadzając do znacznych zniszczeń, wskutek czego rodzina została zmuszona do zamieszkania w namiocie, który udostępniła jej straż pożarna. Kobieta zbiera teraz na odnowę domu, w którym osmoleniu uległo wiele ścian, i wymianę systemu ogrzewania.

- Nie wiem, jak rozwiązać naszą sytuację. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł, kontakt, może zna firmę, która mogłaby pomóc, albo ma używany piec, który mógłby się jeszcze nadać? Każda wskazówka, każda myśl będzie dla nas na wagę złota. Dziękujemy, że jesteście z nami - mówi mieszkanka gminy Zapolice.

Czasu na pomoc rodzinie nie ma zbyt dużo, bo nie wiadomo, kiedy zrobi się chłodniej, a do tej pory udało się uzbierać nieco ponad 8 100 zł.

- Jestem samotną mamą i każdego dnia walczę o lepsze jutro dla siebie i moich dzieci. Niestety, teraz zostaliśmy bez podstawowych warunków do życia – po pożarze nie mamy nawet prądu. Dlatego z całego serca proszę o pomoc. Każda złotówka, każde udostępnienie tej zrzutki, każde dobre słowo – mają dla nas naprawdę ogromne znaczenie. 🥹 Wierzę, że dzięki Waszym dobrym sercom uda się nam znów stanąć na nogi i odbudować to, co zostało nam odebrane oraz wymienić system ogrzewania, który został zniszczony w pożarze - pisze poszkodowana na Zrzutka.pl.

Link do zbiórki, za pośrednictwem której można wpłacać pieniądze, znajduje się TUTAJ.