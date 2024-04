Pożar w szkole, uczniowie musieli uciekać! Już wiadomo, co się stało

Przeszła drogę z piekła do nieba

Radiowóz jechał pod prąd trasą S8! Wiemy, co się stało

Ogień w szkole zawodowej w Sulejowie. Pożar wybuchł po zapaleniu się gazu podczas wymiany butli

Groźne zdarzenie w szkole zawodowej w Sulejowie w województwie łódzkim. W placówce przy ulicy Milejowskiej doszło do pożaru. Ogień pojawił się w kuchni należącej do szkoły. 35 osób trzeba było ewakuować na boisko szkolne. Wśród ewakuowanych znalazło się 16 uczestników terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, w tym 4 opiekunów. Co dokładnie się stało? Było niebezpiecznie, bo w grę wchodził gaz. Jak podał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, pożar wybuchł po zapaleniu się gazu podczas wymiany butli LPG w kuchni szkoły zawodowej w Sulejowie

Nie ma informacji o rannych ani ofiarach tego zdarzenia, a szkołę wywietrzono

Do akcji wkroczyła straż pożarna. Z pomieszczenia, które było objęte pożarem strażacy wynieśli siedem butli LPG. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że skończyło się na strachu, a ogień w porę ugaszono. Nie ma informacji o rannych ani ofiarach tego zdarzenia, a szkołę wywietrzono. Śledztwo ma wykazać, jak doszło do zdarzenia. W akcji gaszenia szkolnej kuchni brało udział dziewięć zastępów strażackich, w tym cztery ochotnicze.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie Nie pamiętam

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Dalej