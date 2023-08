Primark otworzy sklep w Łodzi. Znamy datę otwarcia. To już niedługo!

Alarm w domu sióstr zakonnych. Chłopiec podrzucony do okna życia. "Był porządnie ubrany"

Będzie to już szósty sklep tej popularnej sieci sklepów z niedrogą odzieżą, kosmetykami i artykułami gospodarstwa domowego w Polsce. Primark właśnie zapowiedział otwarcie sklepu w Łodzi. Jego otwarcie planowane jest we wtorek, 19 września.

Łódzki sklep zajmie 3300 metrów kwadratowych powierzchni na jednym piętrze. Mieścił się będzie na historycznym rynku Manufaktury. Będzie to również pierwszy Primark w Polsce, do którego dostęp będzie prosto z ulicy. W asortymencie znajdą się zarówno ubrania jak i produkty codziennego użytku. W sklepie, poza tradycyjnymi kasami, będą dostępne także kasy samoobsługowe, w których płatności będzie można dokonać kartą.

- Dziś jest ważny dzień dla Primark w Polsce, ponieważ świętujemy otwarcie najnowszego sklepu w Magnolia Park we Wrocławiu, a także ogłaszamy datę uruchomienia kolejnego salonu, tym razem w Łodzi - mówi Maciej Podwojski, Head of Sales, CEE w Primark. - Otwarcie dwóch lokalizacji w ciągu jednego miesiąca potwierdza nasze zaangażowanie na rynku i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, na którym mamy ambitne plany ekspansji. Wiemy, że łódzki sklep jest bardzo oczekiwany przez naszych klientów i nie możemy się doczekać otwarcia dla nich drzwi za kilka tygodni.

- Jesteśmy dumni, że Primark dołączy do grona naszych najemców - dodaje Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury. - Będzie to świetne uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty o znaną w całej Europie markę. Łodzianie i mieszkańcy regionu z niecierpliwością oczekują otwarcia salonu Primark w Manufakturze. To z pewnością jedna z najbardziej oczekiwanych premier tej jesieni.

Poza otwartym właśnie sklepem we Wrocławiu, Primark posiada cztery lokalizacje w Polsce: w Galerii Młociny w Warszawie, Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu, Bonarka City Center w Krakowie oraz Silesia City Center w Katowicach.

