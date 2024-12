Chciał kupić puszkę lakieru, stracił majątek. Pan Jarosław opowiedział, co mu zrobili. Bank odrzucił reklamację

Do zdarzenia doszło 27 listopada w Łodzi. Około godziny 15:00 13-latek wracał ze szkoły komunikacją miejską.

- Kiedy wysiadł na przystanku przy ulicy Ekonomicznej, podszedł do niego ubrany na ciemno wysoki mężczyzna i zażądał oddania telefonu - informuje mł .asp. Maksymilian Jasiakz łódzkiej policji. - Napastnik zaczął popychać go i grozić, że użyje niebezpiecznego przedmiotu, więc przestraszony nastolatek oddał mu swoją własność.

Nastolatek zwrócił uwagę, że mężczyzna jechał tym samym autobusem i już wcześniej mu się przyglądał.

Sprawą zajęli się śledczy z VII Komisariatu Policji łódzkiej komendy. Od razu podjęli oni czynności, które zmierzały do ustalenia sprawcy tego przestępstwa. Dzięki żmudnej i wytrwałej pracy oraz analizie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności zapisu z kamer monitoringu, ustalili dane i miejsce zamieszkania napastnika. Jak się okazało był to znany policjantom i notowany już wcześniej 22-latek.

Kryminalni zatrzymali 22-latka 11 grudnia wieczorem, a w jego mieszkaniu znaleźli zrabowany telefon.

- Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa, na wniosek Prokuratura, został on tymczasowo aresztowany - dodaje mł .asp. Maksymilian Jasiak.

Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna, prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

i Autor: KMP Łódź Przyglądał się nastolatkowi w autobusie. Potem zrobił to na przystanku

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie