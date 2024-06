Krzyczał "Allah" i wymachiwał nożem?! Klienci apteki przerażeni. "Trzymajcie go w pięciu, ku***, a nie w dwóch" [WIDEO]

Plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim

Więcej kultury, wolności, grzeczności niż na plaży tekstylnej - mówią naturyści o plaży w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim, których cytuje dzienniklodzki.pl. Nudyści przyjeżdżają do województwa łódzkiego już od lat 70., a jak mówią lokalni mieszkańcy, widać tu rejestracje nie tylko z Łodzi i okolic, ale również z Warszawy, Kielc czy nawet Krakowa. Dlaczego nudyści z innych części Polski jeżdżą właśnie nad Zalew Sulejowski?

Jak wyjaśniają, panuje tam wyjątkowo atmosfera, więc mogą przyjechać całymi rodzinami. Wszyscy mają do siebie zaufanie, dlatego czują się swobodnie i nie obawiają się, czy jakieś rzeczy pozostawione na brzegu im nie zginą. Do tego mieszkańcy Swolszewic zdążyli się już do nich przyzwyczaić, więc nie są przez nikogo niepokojeni.

Mimo że plaża naturystów nad Zalewem Sulejowskim jest dzika, to nudyści oznakowali ją od strony wody prowizorycznymi bojami. Są chwaleni, że utrzymują na niej porządek i sprzątają, co nie jest regułą w Swolszewicach. Dalsza część tekstu poniżej.

