i Autor: Shutterstock(4) QUIZ. Czym się zajmuje ta osoba? Zawody stare i nowe. Nie spraw sobie zawodu i wykaż się wiedzą

Bądźcie sprawni jak account executive

QUIZ. Czym się zajmuje ta osoba? Zawody stare i nowe. Nie spraw sobie zawodu i wykaż się wiedzą

W ostatnich latach na polskim rynku pracy pojawiło się wiele nowych zawodów, które wypierają z kolei stare profesje Czy wiecie, co leży w gestii wykonujących je osób? To zadanie w naszym quizie, które jest o tyle trudne, że wiele z nowych zawodów nie doczekało się nawet polskich nazw. Z kolei te najstarsze uprawia już tak mało ludzi, że nie wszyscy pamiętają, na czym one polegają.