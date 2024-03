i Autor: pixabay.com

QUIZ

Quiz dla prawdziwych kibiców i… turystów. Czy wiesz, w którym mieście znajduje się ten stadion?

mar 15:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Najsłynniejsze stadiony piłkarskie to atrakcja nie tylko dla kibiców, ale też dla zwykłych turystów. W dniu meczu wypełniają je dziesiątki tysięcy rozemocjonowanych fanów sportu, a w pozostałe dni odwiedzają je tysiące turystów, chcących zobaczyć z bliska słynne areny. Mamy dla was quiz, w którym będziecie musieli przyporządkować stadion do miasta, w którym się znajduje. Tylko najzagorzalsi kibice (lub turyści) będą w stanie zdobyć komplet punktów.