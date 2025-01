i Autor: Shutterstock Quiz. Kiedy powstał ten wynalazek? Użyj wehikułu czasu, by wskazać dobrą odpowiedź!

Trzeba wytężyć pamięć

Quiz. Kiedy powstał ten wynalazek? Użyj wehikułu czasu, by wskazać dobrą odpowiedź!

Najważniejszy wynalazki w historii to temat naszego najnowszego quizu. Nasza zabawa polega na podaniu przybliżonych dat pojawienia się m.in. telefonu, pralki, lokomotywy parowej, telegrafu czy samochodu o napędzie benzynowym. Okres, w którym powstały, to 18., 19. i 20. wiek, ale różnice są niewielkie, dlatego trzeba pamiętać, by nie pomylić czasu powstania jednego wynalazku z innym.