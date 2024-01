i Autor: Shutterstock QUIZ. Nietypowe zawody i ich nazwy. 10/10 zdobędziesz tylko ze słownikiem w rękach!

Witajcie! Tym razem nasz quiz dotyczyć będzie nietypowych zawodów. W mediach często mówi się o lekarzach, policjantach czy prawnikach. Nazwy zawodów, o które pytamy w naszym teście, w przestrzeni publicznej pojawiają się rzadko. Czy wiecie, co robią osoby wykonujące te prace? Czym np. różni się kaletnik od bednarza? Gwarantujemy, że quiz tylko pozornie wygląda na łatwy. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu sprawia, że słownik języka polskiego znacie chyba na pamięć. Do dzieła!