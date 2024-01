39-latek miał zostawić rodzinę na chwilę, a zrobił to na zawsze. Zmarł tragicznie w pomieszczeniu gospodarczym

QUIZ. Sobotnia ortografia. Jaki spójnik tu postawisz? Błyśnij wiedzą niczym Miodek i Bralczyk

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.