QUIZ. To ubranie dla kobiety czy mężczyzny? Rozpoznaj części garderoby i pokaż, że znasz się na modzie

Lustereczko, powiedz przecie

Części garderoby to temat naszego najnowszego quizu. Każdy z nas chce wyglądać jak najlepiej, więc na wybór odpowiedniego ubrania zdarza nam się poświęcać dużo czasu. Tym razem trzeba go będzie poświęcić na wybór właściwej odpowiedzi, by za pośrednictwem naszej zabawy pokazać, że moda i styl nie są nam obce. Co noszą na co dzień, i nie tylko, Polacy?