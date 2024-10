i Autor: Shutterstock

Kultowa gra z dzieciństwa

Quiz. Zagraj z nami w państwa-miasta! Czy jedna literka ci wystarczy? Rusz globusem niczym głową

Przed erą telefonów komórkowych i komputerów państwa-miasta było grą, która nieodłącznie towarzyszyła dzieciom w wolnym czasie. Naszego quizu nie rozpoczniemy co prawda od frazy "xyz", bo od razu przejdziemy do konkretów. Zasady zabawy są proste, więc tylko od was zależy, czy dopasujecie państwo lub miasto do podanej przez nas literki.