Jej córeczka walczy o życie! 27-latka nawet jej nie zobaczy. To ona miała doprowadzić do tragedii

Szkoła nr 122 w Łodzi opublikowała zdjęcie odchodów uczniów

Zdjęcie ludzkich odchodów na sedesie znalazło się w komunikacie zawieszonym na budynku Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi - informuje Tulodz.pl. Nietypowe ogłoszenie zostało upublicznione, jak informuje sama placówka, na prośbę rady rodziców, by zwrócić uwagę na to, w jakim stanie uczniowie zostawiają szkolne łazienki. - Na prośbę rady rodziców udostępniamy zdjęcie i upraszamy o właściwe korzystanie z toalet! Takie zachowanie jest niedopuszczalne - czytamy w komunikacie, który pojawił się na drzwiach wejściowych do SP nr 122. Zdjęcie odchodów trafiło równie do sieci, gdzie nie umknęło uwadze internautów, którzy zgodnie potępiają zachowanie uczniów.

- Powinny być dyżury mycia toalet oraz korytarzy, dzieciaki zobaczyłyby, co to znaczy po nich sprzątać. Może wtedy jeden drugiego by powstrzymał - napisał jeden z użytkowników, którego cytuje Tulodz.pl.

Dyrektorka szkoły mówi o potrzebie "radykalnych działań"

W gronie komentujących są jednak i tacy, którzy zwracają uwagą, że taka forma informowania o problemie jest zbyt drastyczna. Grzegorz Jurgielaniec, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi, podkreśla, że nie zdecydowałby się na wywieszenie podobnego ogłoszenia, choć jednocześnie przyznaje, że również spotkał się z nieodpowiednim korzystaniem z łazienek przez uczniów. W SP nr 122 istnieje on niestety od dawna.

- Po konsultacjach z rodzicami uznałam, że ponieważ niektórzy z nich nie podchodzą do sprawy poważnie, konieczne są radykalne działania. Kwestii higienicznych dziecko powinno zostać nauczone w domu. Chcemy, żeby w szkolnych toaletach wszyscy uczniowie czuli się komfortowo i bezpiecznie, dlatego takie zachowania są niedopuszczalne. Zobaczymy, co będzie dalej - wyjaśnia w rozmowie z Tulodz.pl Monika Dorman, dyrektorka placówki.