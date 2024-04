i Autor: tugazeta.pl

Film w sieci

Radiowóz jechał pod prąd trasą S8! Wiemy, co się stało

Jadący pod prąd na autostradzie czy trasie szybkiego ruchu samochód to widok, który może przerazić. Taka sytuacja jest proszeniem się o poważny wypadek. Tym razem przestraszeni kierowcy na trasie S8 w województwie łódzkim zobaczyli, że pod prąd trasą S8 jedzie... policyjny radiowóz. O sprawie zrobiło się głośno, policja już się do niej odniosła. Co się stało?