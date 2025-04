Radomsko. Czterej bracia zatrzymani. Każdy za inne przestępstwo

Czterej bracia ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości w mieszkaniu na terenie Radomska. Wszyscy zostali zatrzymani tego samego dnia przez tamtejszą policję, a każdy z nich był poszukiwany przez sądy rejonowe z województw: łódzkiego i śląskiego, i to w związku z popełnieniem innego przestępstwa. Za trzema braćmi wydano listy gończe, a czwarty miał już zasądzoną karę pozbawienia wolności, której również próbował uniknąć. Okazuje, że cała czwórka była dobrze znana organom ścigania.

- Bracia, w wieku od 21 do 25 lat, byli już wcześniej znani radomszczańskim policjantom z powodu licznych przestępstw, m.in. kradzieży z włamaniami, niestosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego do kontroli i uszkodzenia mienia - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.

Jak dodają mundurowi, z uwagi na ukrywanie się i inne zachowanie wszyscy bracia usłyszeli kolejne zarzuty, w tym:

niestosowanie się do orzeczonych środków karnych;

wywieranie wpływu na czynności urzędowe, czyli zmuszanie funkcjonariusza publicznego lub osoby mu pomagającej do podjęcia bądź zaniechania czynności służbowych;

a jeden z braci usłyszał dodatkowo zarzuty związane z wykroczeniami, w tym prowadzeniem pojazdu bez uprawnień.

Zatrzymani bracia zostali osadzeni w policyjnym areszcie, skąd trafili do zakładów karnych, aby odbyć zasądzone wyroki.