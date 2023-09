Rewolucja dla klientów Biedronki. Będą mogli robić to równocześnie podczas zakupów

Kierowcy czekają na to od dawna. Autostrada z Łodzi do Warszawy będzie mieć 3 pasy ruchu!

Blisko pół tysiąca dzieci z in vitro w Łodzi. Program robi furorę w całej Polsce

QUIZ. Ssak, ptak czy gad? Co to za zwierzę? Bądź jak tarzan i zdobądź komplet!

Rozpoznacie, jaki to gatunek?

Maciej i jego narzeczona Marta zginęli w katastrofie samolotu. Nikt nie wie, co się stało, nikt nadal nie może uwierzyć

Klienci Biedronki, którzy chcą zrobić duże zakupy, zazwyczaj przyjeżdżają do sklepu samochodem. Portugalska sieć ma plany, które powinny się spodobać właścicielom aut elektrycznych. - Do końca 2024 roku stacje ładowania pojawią się w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci Biedronka zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach, a każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut - czytamy w komunikacie spółki. Przedstawiciele Biedronki zapewniają przy tym, że 150 takich ładowarek będzie służyć klientom już w 2023 roku. Ładowarki dostarcza Powerdot.

Biedronka wprowadza zmiany na parkingach. Ma być szybko i komfortowo

Sieć chwali się urządzeniami, dzięki którym klienci sprawnie naładują elektryka i hybrydę plug-in. Jeśli na zakupy poświęcą 20-30 minut, to w tym czasie samochód zyska energię na przejechanie ok. 200 kilometrów.

- Stacje dostępne przy sklepach sieci Biedronka dysponują mocą 120 kW, co w praktyce oznacza możliwość szybkiego i komfortowego naładowania samochodu elektrycznego, dysponującego baterią o pojemności 50 kWh. Stacje posiadają trzy złącza: CCS, ChaDemo oraz Type 2 - zapewniają przedstawiciele Biedronki.

Biedronka zapewnia przy tym, że ładowanie nie będzie wymagało instalowania dodatkowej aplikacji, ani też opłacania abonamentu. Wystarczy karta lub kod QR bez rejestracji.

Przedstawiciele popularnej sieci sklepowej zapewniają, że chcą brać udział w "zielonej rewolucji" i odpowiadać na potrzeby klientów, wśród których samochody elektryczne są coraz popularniejsze.