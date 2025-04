To robota złodziei

Rozbite drzwi, przewrócony bankomat i pożar! Szokujące sceny w Biedronce w Łodzi

Złodzieje próbowali okraść bankomat znajdujący się w Biedronce przy ul. Rokicińskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 13 kwietnia, a policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie ok. godz. 4. Na miejscu była też straż pożarna, dlatego że w czasie próby rabunku wybuchł pożar. Przestępcy zniszczyli drzwi do sklepu i wynieśli bankomat, ale pieniędzy nie ukradli.