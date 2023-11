i Autor: muenzi1958/cc0/Pixabay.com Media społecznościowe obiegło wideo z rysiem przechadzającym się po ulicach Łodzi, zdj. ilustracyjne

Groźny drapieżnik zaniepokoił ludzi!

Dziki ryś na ulicach Łodzi! Jest nagranie. Ważny apel do mieszkańców

Media społecznościowe obiegło wideo z rysiem przechadzającym się po ulicach Łodzi. Niektórzy mieszkańcy są zaniepokojeni, bo nie dość, że to dzikie zwierzę, to w dodatku drapieżne. Do sprawy postanowiło się odnieść Zoo Łódź, które uspokaja, że ryś jest oznakowany i śledzony przez przyrodników. Jak informuje placówka, to samiec, który wędruje w poszukiwaniu partnerki.