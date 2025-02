i Autor: Shutterstock Prokuratura w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmierci 68-latka i jego syna w Rzeczkowie, którzy zginęli w czasie wycinki drzew

Tragedia w Łódzkiem

Ojciec i syn zginęli podczas wycinki drzew. Bliscy dokonali strasznego odkrycia

Prokuratura w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmierci 68-latka i jego syna w Rzeczkowie, którzy zginęli w czasie wycinki drzew. Do tragedii doszło w sobotę, 22 lutego, gdy mężczyźni udali się do lasu, znajdującego się na należącej do nich posesji. Gdy długo nie wracali do domu, na miejsce udali się pozostali członkowie rodziny, ujawniając, że doszło do wypadku.