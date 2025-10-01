Sąsiedzi ofiar przerażeni podwójnym zabójstwem w Łodzi! "Nie wyobrażam sobie, jak cierpiała"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-01 11:05

35-latek to domniemany sprawca podwójnego zabójstwa w mieszkaniu przy ul. Łanowej w Łodzi, do którego doszło w niedzielę, 28 września. Mieszkańcy osiedla są przerażeni zbrodnią, zwłaszcza że jedną z ofiar jest ich wieloletnia sąsiadka. 88-latka była jedną z pierwszych lokatorek bloku i uchodziła za sympatyczną, uśmiechniętą kobietę. Zginęła, bo zabójca bał się, że seniorka go rozpozna.

Łódź. Podwójne zabójstwo kobiet. 35-latek usłyszał zarzuty

i

Autor: Shutterstock, KM PSP w Łodzi/ Materiały prasowe
  • W Łodzi doszło do brutalnego podwójnego zabójstwa, w którym zginęły dwie kobiety.
  • Podejrzany, 35-letni Ukrainiec, przyznał się do zadania 12 ciosów nożem jednej z ofiar i uduszenia drugiej; motywem zbrodni były jego złe relacje z 63-latką i dług finansowy.
  • Sprawca próbował zatrzeć ślady przestępstwa, podpalając mieszkanie.
  • Jakie są dalsze losy podejrzanego i czy sąd zastosuje tymczasowe aresztowanie?

Łódź. Podwójne zabójstwo na ul. Łanowej. Sąsiedzi przerażeni

Kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności grozi 35-latkowi, który przyznał się do zabicia dwóch kobiet w mieszkaniu przy ul. Łanowej w Łodzi. Motywem zbrodni były "złe relacje osobiste i możliwe rozliczenia finansowe w kwocie 7 tys. zł." podejrzanego z 63-latką - obydwoje byli obywatelami Ukrainy. Mężczyzna zadał jej 12 ciosów nożem, a 88-latkę, którą opiekowała się młodsza z kobiet, udusił, bo bał się, że seniorka go rozpozna. Po zbrodni podpalił kołdrę na łóżku drugiej z ofiar, licząc na to, że pożar pomoże zatrzeć ślady przestępstwa.

W środę, 1 października, sąd w Łodzi rozpatrzy wniosek tamtejszej prokuratury o tymczasowe aresztowanie Ukraińca. 35-letni mieszkaniec miasta nie był do tej pory karany. Mężczyzna był jedną z 4 osób zatrzymanych w tej sprawie, bo dwie inne zostały wcześniej zwolnione do domu. Zapadła również decyzja wobec 32-latka.

- Ten mężczyzna również został zwolniony do domu - przekazał "Super Expressowi" w środę, 1 października, Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Podwójne zabójstwo na Teofilowie to wielka trauma dla sąsiadów ofiar. Jak informuje Wirtualna Polska, 88-latka była jedną z pierwszych mieszkanek bloku przy ul. Łanowej, a wszyscy mieszkańcy ciepło ją wspominają. Na początku, z uwagi na pożar, nikt zresztą nie podejrzewał, że kobieta została zabita.

Boże kochany. Ogromna tragedia. Zginęła niewinna kobieta. Ja z panią Marianną jako pierwsze wprowadziłyśmy się do tego bloku. Znałyśmy się tyle lat. Ostatnio miała gorsze zdrowie, mniej wychodziła, ale zawsze to była uśmiechnięta kobieta. Nie wyobrażam sobie, jak cierpiała - powiedział jedna z sąsiadek seniorki.

Sąd Kraków: oskarżona o zabójstwo męża

Polecany artykuł:

Kobieta z dzieckiem zanurzona w Odrze?! Wielka akcja służb we Wrocławiu [AKTUAL…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
ŁÓDŹ
ZARZUTY