i Autor: PAWEŁ DĄBROWSKI/SUPER EXPRESS Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne.

Rodzinny dramat

Senior wyszedł do fryzjera i przepadł. Znaleziono go 10 km od domu. Był w strasznym stanie

ago 15:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

77-letni emeryt ze Zduńskiej Woli miał naprawdę bardzo dużo szczęścia. Mężczyzna wyszedł w południe do fryzjera i aż do wieczora nie pojawił się w domu. Zagubionemu mężczyźnie pomogła mieszkanka Annopola Nowego. Senior nie wiedział, jak trafił do miejscowości oddalonej od domu o 10 km.