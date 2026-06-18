Pogoda w Łodzi: 19-21 czerwca

Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na bardzo ciepły i suchy weekend. Prognozy na dni od 19 do 21 czerwca nie przewidują żadnych opadów deszczu. Temperatury będą wysokie, jednak pogoda nie będzie monotonna. Największe różnice pojawią się w zachmurzeniu, które będzie decydować o tym, czy weekend upłynie pod znakiem słońca, czy chmur.

Pochmurny, ale ciepły początek weekendu

Piątek w Łodzi przywita mieszkańców chmurami. Niebo będzie w większości zasłonięte, ale nie przełoży się to na niskie temperatury. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 28 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie również dość ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie słońce i najwyższą temperaturę

Sobota zapowiada się jako najpogodniejszy i zarazem najcieplejszy dzień weekendu w Łodzi. To właśnie wtedy chmury całkowicie ustąpią, a na niebie zagości słońce. Będzie to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ temperatura maksymalna sięgnie blisko 30 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza od poprzedniej, ze wskazaniami termometrów w okolicach 17 stopni. Wiatr delikatnie przybierze na sile do około 3 m/s, ale wciąż będzie łagodny.

Niedziela ponownie pod chmurami

Po słonecznej sobocie, w niedzielę do Łodzi powrócą chmury. Ostatni dzień weekendu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Mimo braku słońca wciąż będzie bardzo ciepło – temperatura w ciągu dnia utrzyma się na wysokim poziomie około 29 stopni. Niedzielna noc okaże się najcieplejszą w trakcie całego weekendu, z temperaturą minimalną sięgającą 19 stopni Celsjusza. Wiatr znów osłabnie do około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Brak deszczu i wysokie temperatury zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz. Sobota, z bezchmurnym niebem i najwyższą temperaturą, będzie idealna na piknik w parku, wypoczynek nad wodą czy inne aktywności wymagające słonecznej aury. Piątek i niedziela, choć pochmurne, również będą bardzo ciepłe i suche. To dobry czas na długie spacery, spotkania w ogródkach restauracyjnych czy rowerowe wycieczki, podczas których brak bezpośredniego słońca może okazać się nawet atutem.

Dane pogodowe: OpenWeather