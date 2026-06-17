Sebastian M. nie wykazuje skruchy, a rodziny ofiar są na skraju. Ujawniono opinie biegłych. "Nie chcę żyć"

Do opinii publicznej dotarły ustalenia zawarte w opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej rodzin ofiar katastrofalnego wypadku na A1. Dokument pokazuje, jak ogromne konsekwencje dla najbliższych miała śmierć Patryka, jego żony Martyny oraz ich pięcioletniego syna Oliwiera. To wszystko szokuje podwójnie, gdy relację zestawimy z zachowaniem Sebastiana M., głównego oskarżonego, który nie wykazuje skruchy na sali sądowej, umniejsza swój udział w zdarzeniu i próbuje zrzucić winę na zły stan techniczny pojazdu ofiar. Serwis O2.pl, za zgodą bliskich ofiar tragedii na A1, postanowił opublikować opinię biegłych, która pokazuje skalę dramatu. Pan Waldemar, ojciec Patryka, po tragedii próbował radzić sobie ze stresem, sięgając po papierosy w ilościach, jakich wcześniej nie palił. Nawet 60 dziennie. Jego żona Elżbieta przyznaje natomiast, że od dnia wypadku nie potrafi wrócić do normalnego życia. Z kolei pani Małgorzata, matka Martyny, nieustannie wraca myślami do zmarłych bliskich, a jej mąż Janusz zmaga się z ciągłym poczuciem straty i emocjonalnym bólem.

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Jednym z najbardziej poruszających świadectw są słowa pani Elżbiety. Kobieta otwarcie mówi o utracie sensu życia po śmierci syna, synowej i wnuka. Jak wynika z relacji opisanych w materiale, trauma nie ustępuje mimo upływu czasu, a codzienność rodzin ofiar nadal jest naznaczona cierpieniem i żałobą. - Mieliśmy jedynego syna, jedynego wnuka, jedyną synową. Nie mamy nikogo. Nawet pies nam odszedł z żalu. Oni byli naszym życiem, naszym światełkiem. Ja już nie chcę żyć. Chcę być z nimi, gdziekolwiek są. Każdy dzień jest dla nas męczarnią – wyznała w rozmowie z O2.pl w marcu 2026 roku.

Opinia ekspertów nie pozostawia wątpliwości. Dramat na autostradzie A1 odcisnął ogromne piętno na bliskich ofiar

Przygotowana na potrzeby postępowania opinia sądowo-psychiatryczna wskazuje, że skutki tragedii wykraczają daleko poza naturalny proces żałoby. Dokument opisuje poważne konsekwencje psychiczne, z którymi zmagają się członkowie rodzin ofiar. To właśnie te ustalenia mają pokazywać rzeczywisty wymiar krzywdy, jaka dotknęła najbliższych zmarłych.

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- Gdybym nie była katoliczką, to już dawno by mnie nie było, tylko to mnie powstrzymuje, nie wiem, czy mnie powstrzyma – powiedziała pani Elżbieta w rozmowie z biegłym. – Jak można sobie radzić, nie ma mojej najukochańszej osoby - dodaje pan Waldemar we łzach. - Jak można znieść te rozprawy, gdy ktoś cały czas w żywe oczy kłamie? Człowiek musi tam siedzieć. To jest nie do wytrzymania. Słuchanie tych głupot - podkreśla mężczyzna. Ekspert opisuje wprost, że rozprawy z udziałem oskarżonego są dla rodzin ofiar niczym tortury.

- Nadal jest źle. Wstaję w nocy. Kłębią się myśli. Mam cały czas przed oczami dzieci, wypadek, nie potrafię tego poukładać – przyznaje pani Małgorzata. - Nie mam w sobie żadnej radości - dodaje jej mąż, pan Janusz. To wszystko słowa opisane w materiale O2.pl, na podstawie opinii biegłego, który rozmawiał ze wskazanymi osobami. Aż włos jeży się na głowie.

- Nie potrafią spokojnie opowiadać o własnych doświadczeniach związanych z przeżywaniem straty w związku z wypadkiem. Każda z osób doświadczyła potężnej traumy. U każdego z nich doszło do przebudowania sposobu funkcjonowania, postrzegania świata – wskazał biegły, dodając, że rokowania są na razie "niepomyślne", a bliscy wymagają opieki, spokoju i czasu, by złagodzić ból.

Wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, pozostaje jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Oskarżonym o spowodowanie tragedii jest Sebastian M., którego proces wciąż trwa. Według ustaleń śledczych kierowane przez niego BMW poruszało się z bardzo dużą prędkością, a w wyniku zderzenia samochód ofiar stanął w płomieniach. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Galeria zdjęć: Sebastian M. nie wykazuje skruchy, a rodziny ofiar są na skraju. Ujawniono opinie biegłych. "Nie chcę żyć"

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Sonda Jak oceniasz zachowanie Sebastiana M. podczas procesu dotyczącego wypadku na A1? To jest skandal i brak szacunku Nic takiego nie robi, tylko się broni Rozumiem obie strony Nie mam zdania