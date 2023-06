Śmiertelne zderzenie z radiowozem! 50-latek nie żyje, policjanci w szpitalu

Ciało 15-latki pod wieżowcem, 13-latka ciężko ranna. Prokuratura w Łodzi wyjaśnia, co łączy obie sprawy

Śmiertelny wypadek w Zgierzu. Motocyklista zginął w zderzeniu z radiowozem

W zderzeniu radiowozu z motocyklem w Zgierzu zginął 50-letni mężczyzna. Wszystko działo się w środę, 31 maja, ok. godz. 18. Według wstępnych informacji policji motocyklista jechał prostym odcinkiem ul. Łódzkiej w kierunku Łodzi. W tym czasie z przeciwnego kierunku zbliżał się policyjny radiowóz, nieoznakowany, który poruszał się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Gdy 50-latek zobaczył pojazd, zaczął hamować, ale zrobił to tak niefortunnie, że po chwili stracił panowanie nad motocyklem i przewrócił się, uderzając prosto w samochód. - Prowadzący jednoślad zginął na miejscu, natomiast dwaj policjanci podróżujący radiowozem zostali zabrani do szpitala celem wykonania dalszej diagnostyki. Funkcjonariusze byli trzeźwi - relacjonuje komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sprawą śmiertelnego wypadku zajęła się również prokuratura w Zgierzu.

