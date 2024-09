Ratownicy medyczni nieśli na noszach lodówkę! Później włożyli ją do karetki. Zostali zawieszeni

Lubowidza. Zastrzelił kierowcę po wypadku

Do makabrycznego zdarzenia doszło w sobotę, 28 września, w miejscowości Lubowidza w gminie Dmosin pod Łodzią. Po godz. 19 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym.

- Według naszych wstępnych ustaleń kierujący mercedesem doprowadził do zderzenia z toyotą, którą podróżował mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci. W wyniku wypadku toyota dachowała, a następnie kierujący nią mężczyzna wyszedł z samochodu i zaczął uciekać - poinformowała kom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Nie był to jednak koniec makabrycznej sprawy. To, co zdarzyło się później, jeży włosy na głowie.

Kierujący mercedesem zaczął go gonić. Jak ustaliliśmy, padły strzały. Ciało kierującego toyotą odnaleziono kilkaset metrów od zdarzenia drogowego

– dodała kom. Aneta Sobieraj.

Kierujący mercedesem mężczyzna uciekł. Trwa obława za podejrzanym oraz policyjne czynności pod nadzorem prokuratora.

Pozostałe osoby podróżujące toyotą - kobieta i dwójka dzieci - nie odniosły poważnych obrażeń.