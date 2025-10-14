Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!

Na terenie PSZOK w Rudzie odbywały się ćwiczenia strażaków.

Podczas ćwiczeń na teren PSZOK-u wjechała płonąca śmieciarka.

Fikcyjny scenariusz ćwiczeń zmienił się w prawdziwą akcję gaśniczą.

Płonąca śmieciarka zaskoczyła strażaków podczas ćwiczeń

Wszystko działo się jak w filmie akcji. Strażacy z Rudy byli w trakcie realizacji zaplanowanych ćwiczeń na terenie lokalnego PSZOK-u. Tego typu manewry są kluczowym elementem przygotowań do realnych interwencji – pozwalają przećwiczyć procedury, koordynację działań i obsługę specjalistycznego sprzętu w kontrolowanych warunkach. Nagle spokój i rutynę ćwiczeń przerwało zaskakujące zdarzenie. Na plac wjechał pojazd ciężarowy, z którego wydobywały się kłęby gęstego dymu i języki ognia. Okazało się, że to pożar śmieciarki, który wybuchł w trakcie normalnej pracy pojazdu.

Kierowca, widząc zagrożenie, podjął jedyną słuszną decyzję i skierował maszynę w miejsce, gdzie mógł liczyć na najszybszą pomoc. Nie mógł jednak wiedzieć, że trafi w sam środek zorganizowanych sił ratowniczych. Zaskoczenie było ogromne, jednak strażacy natychmiast przeszli z trybu ćwiczeń do realnej akcji. Sytuacja była niezwykle dynamiczna, a płomienie zagrażały rozprzestrzenieniem się na inne składowane w pobliżu odpady, co mogłoby doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Strażacy komentują zdarzenie. „To się nazywa być w odpowiednim czasie na odpowiednim miejscu”

Sami druhowie, którzy brali udział w zdarzeniu, nie kryją, że mieli do czynienia z sytuacją absolutnie wyjątkową. W mediach społecznościowych podzielili się krótką relacją, która najlepiej oddaje charakter całego zajścia. - To się nazywa być w odpowiednim czasie na odpowiednim miejscu. Podczas naszych manewrów na PSZOKu w Rudzie na teren wjechała "płonąca śmieciarka" ale tym razem nie był to zaplanowany epizod ćwiczeń – poinformowali strażacy, potwierdzając, że pożar nie był częścią scenariusza.

Dzięki temu, że na miejscu znajdowały się już liczne zastępy straży pożarnej, akcja gaśnicza przebiegła błyskawicznie. Dysponując znacznymi siłami i środkami, ratownicy byli w stanie natychmiast przystąpić do tłumienia ognia, nie tracąc cennych minut na dojazd. Cała sytuacja zakończyła się pomyślnie – ogień został ugaszony, zanim zdążył wyrządzić większe szkody, a nikomu nic się nie stało.

